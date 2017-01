Der jüngste Fall ereignete sich am Dienstagabend in Chemnitz am Beginn der Zwickauer Straße. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Das war dann doch zu dreist: Noch vor Mitternacht am Dienstagabend ist dieser Zigarettenautomat (siehe Bild oben) gesprengt worden. Dumm für die Diebe, dass sie nicht davon ausgegangen waren, dass irgendjemand in dem Wohnhaus dahinter noch wach sein könnte. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 53-jährige Anwohnerin den Knall gehört und vom Balkon aus zwei Männer am zerstörten Automaten beobachtet. Die herbeigerufenen Beamten stellten in der Nähe zwei Männer, fanden bei ihnen einen Autoschlüssel, dann das dazugehörige Auto und im Auto "Beweismittel", so die Polizei. Da diese "Beweismittel" zur Verhaftung führten, liegt die Vermutung nahe, dass es sich womöglich um Diebesgut gehandelt hatte.

Einzelfälle oder Serientäter?

Die Polizei prüft derzeit, ob die zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren auch für andere Fälle aufgesprengter Zigarettenautomaten verantwortlich sind. Am Mittwochnachmittag befanden sie sich laut Angaben eines Sprechers immer noch in Haft. Erst eine Nacht zuvor wurde in Chemnitz ein Automat in der Apollostraße aufgesprengt. Am Silvestertag richteten Unbekannte in der Wartburgstraße in Chemnitz an einem Zigarettenautomat einen geschätzten Schaden von rund 3.000 Euro an.



Neben den Fällen im Stadtgebiet Chemnitz häuften sich Anfang und Ende Dezember Fälle in Mittelsachsen, die räumlich nahe beieinander lagen. So waren Automaten unter anderem in Burgstädt, Penig, Mühlau, Lunzenau, Garnsdorf, Mohsdorf, Chursdorf betroffen. Auch bei zwei Automatensprengungen am 29. Dezember in Chemnitz-Röhrsdorf und Niederfrohna vermutet die Polizei aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen Zusammenhang.



Ermittelt wird auch im Landkreis Zwickau sowie in Hoyerswerda und Pirna. Die Polizeidirektion Dresden erklärt auf Anfrage von MDR SACHSEN, Automatensprenger hätten seit Anfang November 2016 insgesamt 13 Mal zugeschlagen. Der "Hotspot" liege jedoch in Leipzig, sagt Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt Sachsen. Dort gebe es fast täglich solche Vorfälle.

Großer Schaden für Automatenaufsteller

Wurde der Automat gesprengt, ist er irreparabel zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden oft zwischen 2.000 und 2.500 Euro ein. Das bestätigt auch Burkhard Armborst, Pressesprecher von der tobaccoland Automatengesellschaft mbh & Co. KG. Die tobaccoland ist mit 100.000 aufgestellten Automaten eigenen Angaben zufolge Marktführer in Deutschland. Laut Armborst haben sich die Fallzahlen erhöht. Vor allem um den Jahreswechsel büßt auch seine Firma viele Automaten ein. Warum es jedoch dabei auch noch ein starkes Nord-Süd-Gefälle gibt, kann sich Armborst nicht erklären. So gebe es in Hamburg viel mehr Attacken auf Automaten als im Süden der Bundesrepublik. Und auch auf Ostdeutschland bezogen, seien Automatensprenger in Mecklenburg-Vorpommern aktiver als beispielsweise in Sachsen.



Die monetäre Beute für die Diebe fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wann der Automat das letzte Mal geleert wurde. Für die Automatenaufsteller geht der Inhalt - egal ob Zigaretten oder Geld - komplett verloren. Ist ein Standort mehrfach betroffen, könne es auch sein, dass er ganz aufgegeben wird, so Armborst.

Motive von Automatensprengern

Auch hier in der Chemnitzer Apollostraße in der Nähe des Eisenbahnviaduktes hatten es Diebe auf den Zigarettenautomaten abgesehen. Bildrechte: MDR/Harry Härtel Im Internet lassen sich wenige Berichte über verurteilte Automatendiebe finden. Zumeist begründen geständige Angeklagte in Prozessen ihre Tat damit, dass sie Geld für Drogen gebraucht hätten. Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit des Alternativen Jugendzentrum Chemnitz e.V. (AJZ) können auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht bestätigen, dass Zigarettenautomaten im Rahmen von Drogenbeschaffungskriminalität in Mode gekommen seien. Ein Mitarbeiter der Leipziger Streetwork-Szene bezweifelt, dass Drogenabhängige so viel Energie aufbringen könnten. Sie würden sich seines Wissens nach eher auf einfache Diebstähle aus Geschäften oder abgestellten Pkw beschränken.



Im Internet lassen sich auch Forumsgespräche in einer sogenannten "Sprengstoffcommunity" finden. Die Forumsmitglieder diskutierten dort vor ein paar Jahren, wie sich am besten so ein Automat knacken lässt. Der Fragensteller meinte, er würde es nur des Spaßes wegen tun wollen - nicht wegen des Geldes.

Auch parkende Autos betroffen

Zumeist aber wird das schnell erbeutete Geld das Hauptmotiv sein. Der Einsatz der - in Deutschland nicht zugelassenen - Böller führt oft zum Erfolg. Doch dabei nehmen die Diebe weit mehr Schäden in Kauf als nur die am Automaten. Durch die Sprengkraft wurden bereits einige Male in der Nähe parkende Autos beschädigt. In den Polizeiberichten ist desöfteren zu lesen, dass Bruchteile des Automaten im Umkreis des Tatortes bis zu 30 Metern weit herumliegen.

Beim Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion handelt es sich um einen Verbrechenstatbestand, welcher mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft wird. Polizeidirektion Chemnitz