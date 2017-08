Am ersten Juli freute sich der Zoo der Minis in Aue über heißersehnten Nachwuchs im Fennek-Gehege: Der kleine Wüstenfuchs Filou kam zur Welt. Doch die Freude war nicht ganz ungetrübt: Die dreijährige Mutter fraß in der Nacht das Geschwisterkind auf. So kam Filou sicherheitshalber zu einer menschlichen Ziehmutter. Mit nur 36 Gramm standen die Chancen, dass der Kleine überleben würde, nicht sehr gut, aber nach Zooangaben hat die Tierpflegerin das Fuchskind in vielen schlaflosen Nächten auf über 300 Gramm aufgepeppelt.