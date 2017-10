Mit diesen provokanten Zeilen ging Rechtsanwalt Frank Hannig am Dienstag an die Öffentlichkeit. Dabei hält er sich an Recht und Gesetz, die andere Seite aber auch. Am Ende kann aus einer einfachen Terminverschiebung für eine Gerichtsverhandlung ein Befangenheitsantrag gegen einen Richter werden.



Denn Frank Hannig ist neben seiner Tätigkeit als Anwalt Feuerwehrmann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Am Tag seines nächsten Verhandlungstermins am Amtsgericht Chemnitz hat er ausgerechnet einen Feuerwehrlehrgang. Diese Lehrgänge sind genauso gesetzlich geregelt wie seine Tätigkeit am Gericht: Erscheinen Pflicht. Also bat er schriftlich um eine Verlegung des Prozesstermins. Mit einem knappen zweizeiligen Text wurde diese Bitte abgelehnt.