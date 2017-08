Der Erzgebirgskreis erhält seinen ersten geodätischen Referenzpunkt. Wie das Landratsamt des Erzgebirgskreises mitteilte, wird am Sonntag auf dem Fichtelberg in einer Höhe von 1.215 Metern eine gravierte Platte mit den entsprechenden Koordinaten auf einem Granitsockel enthüllt. Auf der Platte stehen die amtlichen Koordinaten des Punktes, auf deren Basis Navigationssysteme, Smartphone und GPS-Geräte vor Ort auf ihre Genauigkeit überprüft und eingestellt werden können.

Auch im ostsächsischen Bautzen hat der Freistaat einen Orientierungspunkt errichtet. Bildrechte: MDR/Heiko Barthel

Weitere geodätische Referenzpunkte des GeoSN gibt es in Dresden und Leipzig sowie in den Städten Bautzen, Bad Schandau, Löbau, Döbeln, Meißen, Chemnitz und Zwickau sowie im Landkreis Nordsachsen. Der neue Punkt auf dem Fichtelberg ist der höchste in Sachsen und nach dem Referenzpunkt auf dem Feldberg im Schwarzwald der zweithöchste in Deutschland.