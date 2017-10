Das 22. Internationale Filmfestival für Kinder und Junges Publikum "Schlingel" ist am Sonntag in Chemnitz zu Ende gegangen. Etwa 24.000 Besucher sahen in der vergangenen Woche die 159 Festivalbeiträge. Die Juroren vergaben in 14 Kategorien Preise für die Produktionen aus 51 Ländern.

"Das Kino kann noch zaubern." Das meint Festivalleiter Michael Harbauer. Und er spielt damit nicht nur auf die Qualität der Produktionen an, die diesmal über die Leinwand flimmerten. "Gerade der Kinderfilm zeigt, dass man junge Leute noch ins Kino locken kann. Das haben wir in der letzten Woche erleben können. Wenn man 21.000 Besucher hat und dazu etwa 3.000 in der Stadt Zwickau, dann macht uns das ziemlich glücklich."