In der Sondersitzung am Mittwoch waren alle im Stadtrat darauf bedacht, sich nicht noch einen Formfehler zu leisten. So erklärten vier der anwesenden mehr als 40 Stadträte ihre Befangenheit und setzten sich in den Gästebereich. Dort warteten auch Funktionäre des CFC, um bei Bedarf Fragen der Stadträte zu beantworten. Doch dazu kam es nicht: Nach etwa 50-minütiger Debatte lautete das Ergebnis: 29 Ja-Stimmen zu elf Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen.

CFC offenbar weiter in Schieflage

Einige stellten die Frage in den Raum, was die Grundlage für die Abstimmung bilden sollte: der Stand vom Dezember oder das aktuelle Wissen um die Finanzen des Vereins. Denn seitdem hat sich die Lage beim CFC trotz der Finanzspritze nicht verbessert, eher im Gegenteil. Am 27. April hatten alle Stadträte einen Brief von CFC-Vorstand Herbert Marquard erhalten. Seine Beschreibung der derzeitigen Finanzlage bezeichneten einige Abgeordnete am Mittwoch als Offenbarungseid. SPD-Stadtrat Detlef Müller meinte, er sei geschockt. Almut Patt von der CDU/FDP-Fraktion sagte, dass selbst nach der bereits gezahlten Finanzspritze der Stadt noch aktuell ein Loch von 3,3 Millionen Euro im CFC-Haushalt klaffen würde. Müller meinte, es mache keinen Sinn, später noch einen Antrag dieser Art an die Stadt heranzutragen, um eine Lücke zu schließen. "Das ist heute das letzte Mal!"

Befürworter gaben zu bedenken, welche Signale man mit einem Nein an den DFB senden würde. "Wir würden der Stadt einen Bärendienst erweisen", meinte CDU-Stadtrat Ralph Burghart. Außerdem bliebe beim Ausscheiden des CFC aus dem Profifußball der Stadt immer noch das Stadion mit seinen Unterhalts- und Betriebskosten, gab Hubert Gintschel von der Fraktion Die Linke zu bedenken.

Ursache für Defizit immer noch nicht untersucht

Derweil ist jetzt schon klar, dass die in der Beschlussvorlage formulierten Bedingungen, die an die Auszahlung gekoppelt waren, teilweise nicht erfüllt sind. So sollte zum Beispiel ein unabhängier Wirtschaftsprüfer bis zum 30. April einen Bericht vorlegen, in dem die Gründe für das hohe Defizit beim CFC analysiert werden sollten. Wo bleibt dieser Bericht, wollten Stadträte wissen. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig erklärte, die Frist sei mit Zustimmung des Finanzausschusses auf Juni verschoben worden.

CFC kann noch nicht aufatmen

Trotz der erneuten Zusage des bereits ausgezahlten Betrages aus dem Stadtsäckel kann der Verein noch nicht aufatmen. Derzeit sitzt ihm der DFB im Nacken, im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für die dritte Liga. So soll der CFC bis zum 2. Juni nachweisen, dass 4,6 Millionen Euro aus seinem Haushalt gedeckt sind. Davon ist der Verein nach eigener Aussage noch weit entfernt. So hatte er jüngst in einer Mitteilung seine Fans um Unterstützung gebeten.

Worum geht es bei den 1,26 Millionen Euro Hilfe der Stadt? Die Stadt Chemnitz baute auf dem Grundstück des CFC ein neues Stadion für den Profifußball-Verein. Der CFC verzichtete im Gegenzug auf eine Entschädigung. Gleichzeitig vereinbarten Verein und Stadt, diesen Entschädigungs-Anspruch in Höhe von 1,26 Millionen Euro im Verlauf von 20 Jahren bis auf Null zu reduzieren. Das heißt, jedes Jahr schrumpft der Anspruch des CFC um fünf Prozent der Gesamtsumme. Nach 20 Jahren hätte der Verein somit keinen Anspruch mehr gegen die Stadt.



Der Vertrag wurde nach der ersten Entscheidung im Dezember bereits geändert. So wurde das Geld, das dem Verein lediglich theoretisch zugestanden hätte, praktisch als Gesamtsumme ausbezahlt. Das hat für die Stadt den Nachteil, dass sie Geld zahlen musste, das sie ursprünglich niemals hätte bezahlen müssen. Im Ergebnis - ein schlechter Deal für die Stadt, aber eine Finanzspritze für den Verein.