Es ist laut in der Produktionshalle des Strumpfwerkes Lindner. Hier werden jährlich über vier Millionen Socken in allen Formen und Farben produziert. Das Unternehmen aus Hohenstein-Ernstthal ist seit Generationen in Familienhand, man lebt die sächsische Textiltradition.

Es sei eine ziemliche Herausforderung, eine Socke herzustellen, die die Belastung auf den Fuß messen kann, dabei leicht zu tragen und waschmaschinentauglich ist, erzählt Geschäftsführer Thomas Lindner. Aber mit der Unterstützung der Wissenschaftler an der TU sei es gelungen, einen Prototypen zu entwickeln.



Ansehen kann man der Socke ihre Intelligenz nicht. Sie ist weiß und an Zehen und Ferse grün abgesetzt. Acht kleine Drucksensoren sind, gut versteckt, in die doppelte Sohle eingenäht. Sie ist dennoch nicht dicker als drei Millimeter. Der Tragekomfort solle nicht leiden, erklärt Thomas Lindner. Am oberen Bund der Socke ist eine Art Minicomputer befestigt. Er speichert die Daten und gibt sie an eine App weiter. Daraus solle dann eine Lernkurve entstehen, sagt Markus Hill von der TU Chemnitz, der alle Tests an der Socke vorgenommen hat. Derzeit tüftelt er noch an der Größe der Komponenten, die nur wenige Millilmeter groß sein sollen.