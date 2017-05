Klingenthal wird in der kommenden Ski-Saison Ausrichter für fünf internationale Wettbewerbe. Die Entscheidung fiel am Freitag auf der Kalenderkonferenz des Internationalen Skiverband FIS im slowenischen Portoroz. Das Sommer-Grand-Prix-Finale der Skispringer und der Weltcup in der Nordischen Kombination sind in der kommenden Saison die sportlichen Wettkampf-Höhepunkte in der Vogtland Arena. Während sich die besten Schanzenadler der Welt wieder am 3. Oktober 2017 zum Abschluss der Sommer-Wettbewerbe im Vogtland präsentieren, werden die Kombinierer zum Ausgang der Wintersaison im März in Klingenthal zu Gast sein.