In Bad Elster ist am Freitag ein Fitness- und Motorikpark eröffnet worden. Der Parcours wurde im umgestalteten Nordpark errichtet und besteht aus 30 einzelnen Geräten. Die Anlage, die Patienten und Besuchern gleichermaßen offensteht, soll Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit schulen. Die Kosten des Baus belaufen sich auf etwa 100.000 Euro.



Die Idee der Motorikparks stammt vom österreichischen Sportwissenschaftler Dr. Roland Werthner. Unter seiner Regie wurden in Deutschland bislang nur Anlagen in Berlin und Passau errichtet. Damit befindet sich in Bad Elster der erste Fitness- und Motorikpark Mitteldeutschlands.

Bildrechte: MDR/Roland Bromnitz