Anfang Mai machte sich während der Deutschen Meisterschaften im Flossenschwimmen Ungläubigkeit breit. Als der 22 Jahre alte Sportsoldat Max Poschart aus Plauen nach 100 Metern am Beckenrand anschlägt, hat er einfach mal nebenbei einen neuen Weltrekord aufgestellt: 33,87 Sekunden.

Auch Lutz Riemann, Bundestrainer bei den Flossenschwimmern, kann es noch immer kaum fassen: "Eigentlich sind die Deutschen Meisterschaften für Max kein richtiger Gradmesser. Er ging aus dem regulären Training heraus an den Start und haut dann so ein Ding raus." Lediglich der Grieche Loukas Karatzopoulos hatte zuvor bei der WM 2016 mit einer Zeit von 33,94 Sekunden die 34-Sekunden-Schallmauer durchbrochen.

Überflieger unter Wasser

Nun steht Poschart also ganz oben in der Bestenliste. Und da gehört er auch hin. Denn Poschart ist der Überflieger der internationalen Szene: 2015 und 2016 hat er sieben Weltmeistertitel eingeheimst. Und er hält inzwischen drei Weltrekorde.

Sportsoldat Max Poschart aus Plauen taucht die 100 Meter in unter 34 Sekunden. Bildrechte: MDR/Steffen Reichert Neben dem über die 100 Meter und im sogenannten Speed-Apnoe auch jenen über die 16 mal 50 Meter. Das ist eine Spezialdisziplin, bei der die 50-Meter-Bahnen unter Wasser mit der großen Monoflosse durchquert werden und nur bei kurzen Pausen am Beckenrand Luft geholt wird. Bei 10:07 Minuten steht der derzeitige Rekord. Aber Poschart will in dieser Woche bei den Europameisterschaften auf Sardinien seine eigene Zeit attackieren.

Apnoetauchen Beim Apnoe- oder Freitauchen atmet der Taucher vor dem Abtauchen ein und benutzt für seinen Tauchgang nur diesen einen Atemzug. Auf Hilfsmittel wie Schnorchel oder Drucklufttauchgeräte wird verzichtet.

Kaum Luft zum Atmen

In der letzten Woche hat Poschart in der Schwimmhalle der Uni Leipzig an seiner Taktik über diesen langen Kanten von 800 Metern gebastelt und weiter Kondition aufgebaut. Nach jedem Tauchzug taucht Poschart am Beckenrand auf, atmet tief durch und gleitet nach etwa zehn Sekunden wieder hinab ins Wasser.

Der Bundestrainer ist zufrieden: "Max hat schon hier beim Training Zeiten erreicht, die 20 Sekunden unter seinem eigenen Weltrekord liegen." Als Poschart die Strecke hinter sich hat, ist er sichtlich geschafft. Sein Gesicht ist leicht bläulich. Ein Kraftakt sondergleichen. 25 Stunden in der Woche tut sich der junge Mann das an. Aber Poschart ist kein Unterwasser-Roboter.

Es gibt Tage im Training, an denen man echt die Schnauze voll hat und am liebsten nach Hause fahren würde. Aber denn denkt man sich halt, in sechs, sieben Wochen ist die EM, dann sind die World Games. Und dann motiviert man sich wieder und es geht weiter. Max Poschart Flossenschwimmer aus Plauen

Max Poschart ist nicht nur Sportsoldat. Er absolviert außerdem eine kaufmännische Ausbildung bei einem regionalen Wasser- und Abwasserunternehmen. Bildrechte: MDR/Steffen Reichert

Leipzig gehört zur Weltspitze

Wie Max Poschart quält sich auch ein knappes Dutzend weiterer Flossenschwimmer am Bundesstützpunkt in Leipzig. Auch sie sind in die Weltspitze hineingetaucht. Die deutsche Staffel um Poschart und den nicht weniger starken Malte Striegler war 2015 Staffelweltmeister über die viermal 100 und die viermal 200 Meter Finswimming. Letztes Jahr gab es bei der WM Silber und Bronze oben drauf.

Auch dieses Jahr wollen die deutschen Flossenschwimmer bei den großen Wettkämpfen nach Medaillen tauchen. Bei Europameisterschaften und den World Games der nichtolympischen Sportarten im polnischen Breslau Ende Juli ist Max Poschart unweigerlich in einer Favoritenrolle, die er aber auszublenden versucht: "Natürlich rechnen alle mit mir. Aber es hängt viel an der Tagesform. Wenn man sich nicht verrückt machen lässt, dann ist man vorne mit dabei."