Zu einem ABC-Gefahrguteinsatz wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonnabend gegen 11:30 Uhr nach Mildenau in die Dorfstraße alarmiert. Wie die Polizeidirektion Chemnitz dem MDR SACHSEN berichtete, entwich dort in der Nähe von Wohngebäuden aus einem Tank Flüssiggas. Die Einsatzkräfte sperrten das Gelände sofort weiträumig. Anschließend dichteten Spezialkräfte der Feuerwehr den Flüssiggastank wieder ab.