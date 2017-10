Motoren, wie dieses 110-PS-Dieselaggregat, wurden in Lichtenstein produziert. Bildrechte: dpa

Auch bei den Sozialabgaben sollen sie betrogen haben. So seien in den Jahren 2007 und 2008 Krankenkassenbeiträge für die Mitarbeiter nicht abgeführt worden. Der Hauptangeklagte Frank Thielert ist bereits in einem früheren Verfahren am Landgericht Hamburg zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. In Hamburg befand sich der Hauptsitz des Unternehmens.



Die 1999 gegründete Thielert Aircraft Engines GmbH mit Produktionsstandorten in Altenburg und Lichtenstein bei Zwickau stellte Dieselmotoren für Kleinflugzeuge her, die deutlich sparsamer waren als herkömmliche, mit Flugbenzin betriebene, Motoren. Nachdem das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, meldete die Thielert AG im Jahr 2008 Insolvenz an. Nach der Insolvenz wurde das Unternehmen von einem chinesischen Investor übernommen und firmiert heute unter der Bezeichnung Technify Motors GmbH.