Am Amtsgericht Zwickau wurde heute der Prozess um die Verleumdung von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß fortgesetzt. Angeklagt sind drei Männer aus Zwickau. Sie sollen bei einem sogenannten Stadtspaziergang im August 2016 Unwahrheiten über die Rathaus-Chefin verbreitet haben. Konkret geht es dabei um den Vorwurf der üblen Nachrede und der Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens. So sollen die Angeklagten die Oberbürgermeisterin mehrfach lautstark bezichtigt haben, sie beherberge in ihrem Haus IS-Kameraden.

Vor Gericht wurden am heutigen 3. Verhandlungstag Filmaufnahmen gesichtet. In dem 38-minütigen Video, das bei dem öffentlichen Stadtrundgang mit der OB aufgezeichnet und danach ins Internet gestellt worden war, sind Teile des Stadtspazierganges dokumentiert. Wiederholt ist die Frage an Pia Findeiß zu hören, ob sie in ihrer Privat-Wohnung IS-Kameraden beherberge.

Zwei weitere Zeugen wurden in der Verhandlung ebenfalls zu den Geschehnissen vom August vergangenen Jahres befragt.