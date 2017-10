In der Crimmitschauer Tuchfabrik Gebrüder Pfau ist am Sonntag eine Sonderschau über den einstigen Mädchen-Jugendwerkhof eröffnet worden. Unter dem Titel "Die Jugend der anderen" werden Fotografien über den damaligen Lebens- und Arbeitsalltag gezeigt und Einzelschicksale vorgestellt. Anlass ist eine vor wenigen Monaten in Crimmitschau aufgeflammte Diskussion zum Thema Zwangsarbeit im Jugendwerkhof.

Tristesse in schwarz-weiß

Die Dokumentation stammt von Christiane Eisler aus Leipzig, die bereits die DDR-Punk-Szene in Bildern eingefangen hatte. Als Fotografiestudentin erhielt sie für ihre Abschlussarbeit die Ausnahmegenehmigung, im Jugendwerkhof Aufnahmen zu machen.

Die Zimmerordnung im Ordnung folgte strengen Regeln: Die Kleidung musste um eine "Junge Welt" gefaltet in den Schrank gelegt werden. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Von 1982 bis 83 war sie ein halbes Jahr in Crimmitschau mit der Kamera unterwegs. "Es war eine schwierige Arbeit durch diese eingesperrte Situation, diese Trostlosigkeit der Mädchen erleben zu müssen, die Traurigkeit, die in ihren Blicken zu spüren war."



Christiane Eisler verknipste 90 Filme. Die für die Ausstellung ausgewählten schwarz-weiß-Aufnahmen wirken deprimierend. Zu sehen sind Mädchen bei der Arbeit in den Crimmitschauer Volltuchwerken, beim Mittag in der Kantine oder beim Zimmeraufräumen im Heim. Auf kaum einem Foto ist ein Lächeln zu sehen.

Was wurde aus Mädchen von einst?

Vor fünf Jahren hatte Christiane Eisler mit Hilfe einer Journalistin für das Konzipieren einer Ausstellung über den Jugendwerkhof einige der fotografierten Mädchen wieder aufgestöbert. Sie wollte wissen, wie es ihnen seither ergangen ist. "Wir haben dabei so viele gebrochene Biografien erlebt. Sie durften keinen vollwertigen Schulabschluss machen oder einen Facharbeiter. Die Mädchen von damals haben teils bis heute Probleme."

Was mit den Mädchen hier passiert ist, das ist einfach Unrecht. Das darf nicht vergessen sein! Christiane Eisler, Fotografin

Christiane Eisler hatte 1982/83 im Crimmitschauer Jugendwerkhof fotografiert. Aus den Aufnahmen wurde eine Wanderausstellung konzipiert, die unter anderem bereits in Torgau und Chemnitz zu sehen war. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

"Das waren Umerziehungslager"

Der Alltag im Jugendwerkhof Crimmitschau war nach Aussagen von Zeitzeugen streng organisiert. Die bis zu 160 Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren wurden in Gruppen aufgeteilt mit sozialistischen Kampfnamen wie "Patriot", "Neues Leben" oder "Fortschritt". Gemeinsames Aufstehen, Duschen und Frühstücken, danach drei Stunden Schule gefolgt von Fabrikarbeit und Zimmeraufräumen mit militärischen Vorschriften: Anziehsachen durften nur im Zeitungsformat gefaltet im Schrank liegen.

Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Wir waren als asozial verschrien, obwohl wir es nie waren. Ute Lepke, ehem. Jugendwerkhof-Insassin

Ute Lepke aus Berlin, die 1974 wegen "geplanter Republikflucht" in den Jugendwerkhof eingewiesen wurde, erinnert sich vor allem an die harte Arbeit: "Ich war damals in einer Wäscherei. Wir mussten in drei Schichten arbeiten. Am Wochenende ging es dann in eine Blechstanzerei. Wir bekamen kein Geld und die Arbeit wurde nicht für die Rente angerechnet. Wie wollen Sie das sonst bezeichnen außer Zwangsarbeit?!"

Meinungen geteilt

Gerade der Vorwurf, im Jugendwerkhof sei Zwangsarbeit betrieben worden, hatte Anfang des Jahres in Crimmitschau eine Kontroverse ausgelöst. Eine Zeitung hatte den Begriff unter Verweis auf eine Studie des Deutschen Instituts für Heimerziehungsforschung verwendet. Dies sorgte für Protest, da der Begriff "Zwangsarbeit" meist im Zusammenhang mit NS-Verbrechen verwendet werde.

Die Mädchen vom Jugendwerkhof mussten zu DDR-Zeiten in den Volltuchwerken Crimmitschau arbeiten. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Auch bei der äußerst gut besuchten Eröffnung der Sonderschau über den Jugendwerkhof baten Gäste um eine differenzierte Bewertung. Eine ältere Dame, die anonym bleiben wollte, verwies auf ihren Bruder. Dieser sei auch in einem Jugendwerkhof gewesen und stehe seither mit beiden Beinen im Leben: "Sicher war die Zeit kein Zuckerschlecken. Aber wer weiß, was sonst aus ihm geworden wäre."

Eine andere Frau etwa Mitte 50 gab sich als ehemalige Erzieherin zu erkennen. "Ich hab das nicht so erlebt, dass die Mädchen alle abgestumpft waren. Ich war mit meiner Gruppe sogar immer mal in der Disco. Und ich kenne Erzieher, die haben bis heute gute Kontakte zu einigen Mädchen von damals und bekommen regelmäßig Besuche."

Achim Dresler vom Museum Tuchfabrik Gebrüder Pfau weiß um die gespaltene Meinung der Crimmitschauer: "Es ist tatsächlich so, dass die Sache hochgekocht ist und sich einige Leute angegriffen fühlen. Die DDR-Zeit war nicht schwarz-weiß. Man muss die Grautöne versuchen herauszufinden, um vielleicht am Ende eine neue Sicht auf die Vergangenheit zu haben." Um Zwangsarbeit im Jugendwerkhof war in jüngster Zeit eine Diskussion entbrannt. Das Interesse der Leute an dem Thema ist groß. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

