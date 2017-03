"Bei uns ist jeden Tag Frauentag", sagt Mandy Haase, seit 16 Jahren Geschäftsführerin der EMES. Und ein Blick in die Produktionshalle gibt ihr Recht: Von 22 Mitarbeitern sind 19 Frauen, ein echter Weiberhaufen - mit allem, was dazugehört.

"Zickenkrieg, klar. Klatsch und Tratsch auch. Wir sind hier auf dem Dorf, da macht das alles doppelt so viel Spaß!", lacht Haase. Mit nur 24 Jahren, ihr Sohn war gerade auf die Welt gekommen, gründete sie die Firma. Das war 2001. "Zu Beginn war es sehr schwer", erinnert sie sich, "denn ich war mit Abstand die Jüngste". Einige der Angestellten hätten sie schon als Baby gekannt und Runden mit ihr im Kinderwagen gedreht. Den Respekt als Chefin habe sie sich erst hart erkämpfen müssen.

"Bei uns in der Firma wird viel geredet", sagt Haase. Probleme kämen sofort auf den Tisch, "damit kleine Feuer gelöscht werden, bevor sie zum Großbrand werden". Ständige Kommunikation - vielleicht das Hauptmerkmal des Frauenbetriebs.

Bei EMES ist viel Handarbeit gefragt. Fast alle Beschäftigte sind Frauen. Bildrechte: MDR/Jacqueline Hene

Auf rund 700 Quadratmetern werden in Weißbach Kabelbäume und -sätze für Autos, Schaltschränke oder medizinische Geräte gefertigt. In einer Ecke der Produktionshalle dudelt leise ein Radio. Die Frauen sitzen in Grüppchen beieinander. Ob sie sich manchmal nach mehr männlicher Gesellschaft sehnen? "Nee, die Männer vermissen wir hier nicht, die haben wir doch zu Hause!", ruft eine und erntet zustimmendes Gelächter.