Im Vogtland kann wieder in knapp 600 Meter Höhe gebadet und geschwommen werden. Am Sonnabend wurde das in Klingenthal das Freibad wiedereröffnet – und einige Besucher ließen sich auch von 17 Grad Wassertemperatur nicht abhalten, die sanierte Anlage zu testen.

Bildrechte: MDR/Aelxandra Heine