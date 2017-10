Die erste Forschungsphase haben die Wissenschaftler bereits abgeschlossen. Derzeit prüfen sie, inwieweit sich das neue Verfahren in großer Technik umsetzen lässt. Das ist die Voraussetzung, um hormonaktive Chemikalien flächendeckend zu filtern. "Wir sind derzeit mit Kläranlagen im Gespräch", sagte Bertau. "Erweist sich die Methode in der Industrie als wirksam und finanzierbar, wäre dies ein großer Schritt nach vorn." Die Sächsische Aufbaubank fördert das Forschungsvorhaben bis Oktober 2018 mit 730.000 Euro, über eine Verlängerung der Förderung entscheidet sie in den nächsten Monaten.

Selbst das Schmerzmedikament "Ibupropfen" kann sich auf den Hormonhaushalt auswirken. Bildrechte: IMAGO

Das menschliche Hormonsystem ist ein fein austariertes System. Schon geringe Konzentrationen hormonaktiver Chemikalien können zu Störungen in Blutzuckerhaushalt oder Kalziumstoffwechsel führen sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Diese sogenannten endokrinen Substanzen finden sich jedoch nicht nur im Wasser, sondern auch in Fertignahrung, Plastikverpackungen oder Kosmetika. Neben Östrogenen in der Anti-Baby-Pille findet sich Bisphenol A (BPA) in Kassenbons aus Thermopapier oder dient Phthalsäureester (Phthalate) als Weichmacher für Plastik. Selbst das Kopfschmerzmedikament "Ibupropfen" – eines in Deutschland am häufigsten verwendeten Arzneimittel – wirkt sich auf den Hormonhaushalt aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind etwa 600 Substanzen im Alltag gegenwärtig.