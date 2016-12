Ein Plattenneubau der SWG in Freiberg. Bildrechte: MDR/Monika Tauber

Vielleicht hat Freiberg in Niedrigzins-Zeiten mit diesem Modell mehr Glück. Denn die SWG startete bereits 1996 einen Privatsierungsversuch – mit wenig Erfolg. Damals wurden 930 Wohungen, vorwiegend in Plattenbauten, an den Bauverein Darmstadt veräußert, um Altschulden aus DDR-Zeiten loszuwerden. Die Darmstädter investierten 20 Millionen Euro, um die Wohnungen zu sanieren und zu verkaufen. Vorgesehen war, dass sie 2006 jene Wohnungen zurücknehmen, die nicht privatisiert wurden. Da es zu wenige Käufer gab, konnte die SWG nicht zahlen. Es drohte Insolvenz. Deshalb übertrug die Stadt 49 Prozent ihrer SWG-Anteile an den Bauverein Darmstadt. Diese Anteile hat Freiberg im Sommer 2016 für 27,9 Millionen Euro wieder nach Hause geholt. Dabei half die Sparkasse Mittelsachsen anteilig mit 18,5 Prozent, eben jene Anteile, die nun "Bürgeraktien" werden sollen.