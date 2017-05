Amtsgericht Zwickau Freispruch für IS-Symapthisanten

Das Amtsgericht Zwickau hat einen mutmaßlichen IS-Sympathisanten freigesprochen. Der Asylbeweber soll laut Anklage über einen Telefon-Chatdienst verbotene Symbole der Terrormiliz verbreitet haben. Nach Ansicht des Gerichts konnte die Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei nachweisen, dass der Angeklagte selbst ein Foto eines IS-Kämpfers mit der schwarz-weißen Flagge der Terroristen als Profilbild in der Smartphone-App eingestellt hat. Die Staatsanwaltschaft kündigte Berufung gegen den Freispruch an.

Der Prozess wurde am Amtsgericht Zwickau verhandelt. Bildrechte: dpa

Der 28-jährige Beschuldigte erklärte in der rund einstündigen Verhandlung, dass er die zugehörige Prepaid-Nummer nur bis Herbst 2015 genutzt habe. Unklar ist, wer die Nummer zum Zeitpunkt der Anzeige im August 2016 hatte. Der Angeklagte gab an, die Nummer weitergegeben zu haben.



Von der betreffenden SIM-Karte gibt es keine Spur. Die Polizei konnte sie bei einer Wohnungsdurchsuchung nicht finden. Allerdings stießen die Ermittler im Handyspeicher des Asylbewerbers auf 26 Dateien mit "eindeutigem IS-Bezug". Der Beschuldigte will sie aber nicht absichtlich gespeichert haben.