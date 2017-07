Das neue Logistikzentrum in Berbersdorf ersetzt die Standorte in Chemnitz und Dresden.

Das neue Logistikzentrum in Berbersdorf ersetzt die Standorte in Chemnitz und Dresden.

Das neue Logistikzentrum in Berbersdorf ersetzt die Standorte in Chemnitz und Dresden. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Im Striegistaler Gewerbegebiet in Berbersdorf an der Autobahn 4 ist am Mittwoch ein modernes Frischelogistikzentrum eingeweiht worden. Eigentümer ist der Obst- und Gemüsegroßhändler Landgard. Von Berbersdorf aus will das Unternehmen laut eigener Aussage künftig Zentrallager und Filialen noch effizienter mit frischem Obst und Gemüse beliefern. Insgesamt entstehen durch die Neuansiedlung 30 neue Arbeitsplätze.

Das Landgard-Logistikzentrum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum unlängst eröffneten Edeka-Großlager. Nach Angaben des Striegistaler Bürgermeisters Bernd Wagner wurden durch die beiden Ansiedlungen insgesamt 600 Arbeitsplätze geschaffen. "Das neue Logistikzentrum ist eine tolle Sache für die Gemeinde und die Region. Wir haben zehn Jahre an dieser Ansiedlung gearbeitet und freuen uns, dass der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist."

Mit dem Neubau reagiert der Großhändler Landgard auf den erhöhten Platzbedarf. Denn an den bisherigen Standorten in Chemnitz und Dresden sei man flächenmäßig an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, so das Unternehmen. Beide Standorte werden nun in Berbersdorf zusammengeführt. Zehn neue Mitarbeiter seien schon eingestellt worden. 20 weitere Stellen gelte es noch zu besetzen.