Schwarzenberg Gasalarm hält Feuerwehr in Atem

Gegen 01:20 Uhr in der Neujahrsnacht hat es einen Großalarm für die Schwarzenberger Feuerwehr gegeben. An einer Brücke in der Grünhainer Straße hatten Passanten starken Gasgeruch wahrgenommen, die Feuerwehrleute vernahmen ein Zischen aus der dortigen Gasleitung. Sie haben daraufhin die Stadtwerke verständigt und das Areal abgesperrt. Vorsorglich wurden Feuerwerkskörper, die noch wenige Meter entfernt vor einem Hotel glühten, gelöscht.