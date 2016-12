Einige Tage vor Jahresende hat das DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein einen Geburtenrekord aufgestellt. Am 19.12.2016 kam der kleine Marten als 1.800. Geburt in diesem Jahr zur Welt. Damit haben die Chemnitzer den Spitzenwert vom vergangenen Jahr übertroffen. Insgesamt kamen 1.830 Kinder auf die Welt, 946 Jungen und 884 Mädchen. 2015 waren 1.771 Geburten und 1.814 Kinder in Chemnitz-Rabenstein gezählt worden. In dem Krankenhaus gab es seit 1957 fast 56.000 Geburten.

Moderne Ausstattung, viele Geburten: Kreißsaal in Chemnitz Rabenstein. Bildrechte: Thomas Wolf DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein Seit Jahren steigt die Zahl in Chemnitz. 2004 wurde die 1.000er Marke durchbrochen. Laut der Sprecherin des Krankenhauses werden pro Tag etwa sechs Kinder geboren, sodass sich bis zum Jahresende die Zahl der Geburten noch erhöhen dürfte. Mit dieser Entwicklung bestätigt das Krankenhaus in Chemnitz einen deutschlandweiten Trend. Schon in den vergangenen vier Jahren stieg die Geburtenrate in Deutschland gegenüber dem jeweiligen Vorjahr an. 2015 erhöhte sich die zusammengefasste Geburtenrate mit 1,5 Kindern je Frau auf den höchsten Wert seit mehr als 30 Jahren.

Sachsen Spitzenreiter

Sachsen liegt mit der Geburtenziffer von 1,59 Kindern pro Frau deutschlandweit an der Spitze. Auch mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Einheit bekommen im Osten die Frauen mehr Babys als im Westen. In Westdeutschland bekommt eine Frau durchschnittlich 1,5 Kinder, im Osten liegt der Wert bei 1,56 Kinder. Die wenigsten Kinder werden im Saarland geboren. Dort liegt die Geburtenrate bei 1,38 Kindern pro Frau. Um einen Bevölkerungsschwund in Deutschland zu verhindern, müsste jede Frau mindestens 2,1 Kinder zur Welt bringen.

In Sachsen steigt seit Jahren die Geburtenrate. Nach einem radikalen Einschnitt 1991 geht die Tendenz seit 1995 stetig nach oben und lag 2015 mit neun Geburten je 1.000 Einwohner fast wieder so hoch wie 1990 (10,4).

Dresden ist deutschlandweit Spitze

Die meisten Kinder in Deutschland wurden 2015 in Dresden geboren. Hier liegt der Wert bei 11,3 Geburten pro 1.000 Einwohner. Die Stadt hat nach München auch den größten Geburtenüberschuss. Das heißt, es werden mehr Kinder geboren als Menschen sterben. Auch bei der Anzahl der Kinder liegt die sächsische Landeshauptstadt vorn. In Potsdam und Dresden wohnen mit 3,2 Prozent die meisten Kleinkinder bis drei Jahre.

Zuwanderung sorgt für Geburtenanstieg

Bei genauer Analyse der Zahlen für 2015 zeigt sich, dass der Anstieg der Geburtenrate in Deutschland fast ausschließlich auf ausländische Frauen zurückzuführen ist. An der Spitze stehen Frauen aus Syrien, Rumänien, Bulgarien, Kosovo oder Serbien. Laut Bevölkerungsexperten geht die Geburtenrate bei Ausländerinnen, die länger in Deutschland leben zurück. Als Grund wird das funktionierende Sozialsystem angegeben. Sobald Menschen eine Altersvorsorge hätten, bräuchten sie nicht mehr so viele Kinder.

Großstadt-Boom und "Brangelina-Effekt"