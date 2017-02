Hobbyzüchter und Geflügelbauern haben Stallpflicht satt

Auch finanziell mache sich die Umstellung bemerkbar. Da die Legehennen unfreiwillig seit Wochen kein Freiland gesehen haben, dürfen ihre Eier nur noch als Bodenhaltungs-Eier verkauft werden. "Das macht bei uns 80 Euro am Tag aus." Hochgerechnet seien das 2.400 Euro im Monat und entspreche etwa den Futterkosten für einen halben Monat, so Hinkelmann.

Auch Hobbyzüchter verzagen an dem Stallkoller ihres Federviehs. Das mache die Tiere aggressiv, sie würden sich untereinander hacken, weil es im Stall so eng sei, sagt Hobbyzüchter Steffen Loose. Er hatte mal 20 Gänse, davon konnte er nur zwei Paare behalten. So geht es vielen Züchterkollegen, meint Karin Göserich vom Rassegeflügel- Züchterverein Langenleuba-Oberhain: "Die meisten haben ihre Bestände reduzieren müssen und viele haben auch schon aufgegeben."

Das Verständnis für diese behördlich verordnete Zwangsmaßnahme hält sich bei Geflügelhofbetreibern und Hobbyzüchtern in Grenzen. Zumal im Landkreis Mittelsachsen die Vogelgrippe erst bei drei gefundenen Wildvögeln nachgewiesen werden konnte. Doch viele von denen sind Zugvögel, die gern ihre Route über Sachsen wählen. In anderen Landkreisen, wie zum Beispiel der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge, dem Landkreis Meißen sowie der Stadt Dresden sind wesentlich mehr verendete Tiere gefunden worden. Doch die Stallpflicht gilt landesweit, und zwar so lange, bis kein betroffener Vogel mehr gefunden wurde, erklärt Stephan Koch vom Ministerium für Verbraucherschutz: "Wir müssen so lange warten, bis wir keine positiv getesteten Befunde mehr haben. Dann gibt es noch eine gesetzlich festgelegte Frist, die verstreichen muss. Das sind in der Regel drei Wochen danach. Danach könnten wir die Stallpflicht wieder aufheben."