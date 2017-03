Der Fußball-Drittligist Chemnitzer FC muss eine Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) zahlen. Das Sportgericht des Verbandes verurteilte den Verein zu der Strafe, nachdem in der Partie beim FSV Zwickau am 12. März im Chemnitzer Fan-Block Pyrotechnik gezündet und in den Innenraum geworfen worden war. Das Urteil ist rechtskräftig.