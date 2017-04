Hickhack um geplante Schweinemastanlage Schöneck Wie viele Prisen Landluft dürfen's denn sein?

Damit so eine Tiermastanlage genehmigt werden kann, ist die Frage der Jahresgeruchsstunden entscheidend. Nach Geruchsimmissions-Richtlinie darf von so einer Anlage - vereinfacht gesagt - nicht öfter als maximal 55 Tage im Jahr Gestank ausgehen. Nur 200 Meter Luftlinie entfernt ist der IFA Ferienpark Schöneck gelegen. Für diesen könnte schon ein Tag mit Gestank eine Duftmarke sein, die ihm durch mögliche schlechte Bewertungen seiner Gäste ewig anhängen würde. Gäste, denen der Ammoniak-Geruch eines künftigen Schweinestalls unangenehm in die Nase ziehen würde, würden vermutlich nicht wiederkommen, so die Befürchtung des Betreibers. Deshalb gehört der Ferienpark neben der Stadt und einer Software-Firma zu den drei Klägern.