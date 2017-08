Die Gläubiger des insolventen Solarworld-Konzerns haben einem Verkauf der beiden deutschen Werke in Freiberg und Arnstadt zugestimmt. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Versammlung in Bonn.

Käufer ist die neu gegründete Solarworld Industries GmbH, deren Geschäftsführer der Solarworld-Gründer Frank Asbeck ist.

Hätten die Gläubiger ihre Zustimmung zum Verkauf nicht gegeben, wären die meisten der Solarworld-Beschäftigten entlassen worden.

In dem neu gegründeten Unternehmen sollen am Standort Freiberg von den derzeit 1.000 Angestellten 283 ihre Jobs behalten, im thüringischen Arnstadt ist die Übernahme von 183 der ehemals 700 Mitarbeiter geplant.



Quelle: mdr/tfr