Hält, klingt gut und sieht gut aus. Gestalter Albrecht Bauer und Erbauer Winfried Fiedler weihen den letzte Glockenstuhl des Rundwanderweges ein. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Für Wolfgang Braun war dieser 29. April ein ganz besonderes Datum, denn da erlebte der Deutschneudorfer die Einweihung der letzten von insgesamt 16 Stationen des nun kompletten Glockenwanderweges. "Das ist gewissermaßen das letzte Puzzleteil, was wir heute eingesetzt haben. Nun ist der Wanderweg komplett und unsere Arbeit beendet", sagte der sichtlich erleichterte Initiator des Projektes.

Deutschneudorf und Umgebung: Überall Gebimmel

Er hatte die Idee: Holzkünstler Wolfgang Braun vor einer speziell angefertigten Glocke aus Meissner Porzellan. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Vor fünf Jahren hatte der Holzgestalter die Idee für den ersten Glockenwanderweg in Sachsen. Als 2012 die Deutschneudorfer Kirche ein neues Geläut brauchte, stellte sich die Frage, was mit den alten Stahlglocken geschehen sollte. Könnte man die Glocken nicht in einen Rundwanderweg einbinden und ihnen damit einen würdigen Platz geben, fragte sich Braun. Bald stellten die Hobby-Touristiker fest, dass es in ihrer Gegend nur so von Glocken wimmelt. "Es gibt hier eine unheimliche Vielfalt dieser Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkskunst und die liegt direkt vor unseren Augen."

Die Alte Taufglocke ist einer von insgesamt 16 Punkten des 23 Kilometer langen Rundweges. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Gebets-, Ewigkeits- und Taufglocken der Kirchen, Schul-, Feuerwehr- oder Stundenglocken, Glocken der Bergleute oder der Eisenbahn, die bis vor 50 Jahren durchs Tal brauste, wurden ausfindig gemacht und in den Wanderweg eingebunden. Am Sonnabend wurde nun der letzte Klangkörper in einen eigens dafür konstruierten Glockenstuhl eingehängt und schallte über das Tal bis hinüber zu den Nachbarn in Böhmen.

Er entwarf den Glockenstuhl aus Beton: Albrecht Bauer. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Entworfen haben den Glockenstuhl Tina Bobbe und Albrecht Bauer, damals noch Studierende an der TU Dresden. Der Bogen aus Stahlbeton ist etwa fünf Meter lang und drei Meter hoch. "Ich freue mich wie verrückt und bin stolz, dass wir das geschafft haben", sagt der 30-jährige Dresdner, der sich zur Einweihung ins Erzgebirge aufgemacht hat. "Mit unserem Entwurf wollten wir einerseits an die berühmten erzgebirgischen Schwibbögen erinnern, aber gleichzeitig durch den Baustoff Beton einen modernen Kontrapunkt setzen", erklärt er.

Eine Chance für den Tourismus?

Das scheint den beiden Designern aus Dresden gelungen, denn bei der kleinen Einweihungsfeier mit Kaffee, Kuchen und der musikalischen Umrahmung durch den Posaunenchor sah man durchweg zufriedene Gesichter. Der Glockenwanderweg stoße auf große Resonanz, sagt Wolfgang Braun. Seit der Einweihung vor zwei Jahren seien schon tausende Besucher in den recht entlegenen Erzgebirgswinkel gepilgert. Ihr Ziel: die 23-Kilometerstrecke mit den insgesamt 16 Glockenstationen abzulaufen. Eine Entwicklung, die Braun optimistisch in die Zukunft blicken lässt: "So kommt wieder Leben in unsere Region, verdient hat sie es."