Erkältungswelle Grippe legt Flöhaer Arbeitsagentur lahm

Hauptinhalt

Schnief, Hust, Fröstel – die Grippeepidemie hält an. Auch in Sachsen ist der Stand an sogenannten Akuten Respiratorischen Erkrankungen hoch. Allein in der ersten Februarwoche wurden rund 2.500 neue Influenza-Fälle gemeldet. Seit Beginn der Grippewelle im vergangenen Oktober starben 16 Menschen. Die heftige Erkältung ist nicht nur eine Belastung für Betroffenen. Durch die vielen Krankmeldungen kommt es auch zu Einschränkungen im öffentlichen Leben.