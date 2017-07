In Chemnitz ist am Freitag ein gigantischer Wärmespeicher für ein Mehrfamilienhaus gesetzt worden. Der in der Schweiz produzierte zylindrische Wassertank fasst 195.000 Liter Wasser. Mit dem über die Solarkollektorfläche des Hauses erwärmten Wasser kann der Wärme- und Warmwasserbedarf von 30 Wohnungen zur Hälfte gedeckt werden. Wie Vorstand Ullrich Hintzen von der Fasa AG sagt, ist der solare Deckungsgrad der Häuser normalerweise noch höher. Wegen der ungünstigen Ost-West-Ausrichtung des Gebäudes, das direkt an einer Straße liegt, sei aber hier nicht mehr herauszuholen.