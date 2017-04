Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat die Klage einer Bürgerinitiative gegen den geplanten Gefängnisneubau in Zwickau abgewiesen. Eine Urteilsbegründung soll nach Angaben eines Gerichtssprechers in den nächsten fünf Monaten erfolgen. Schon in der Verhandlung am Mittwoch hatte der Vorsitzende Richter angemerkt, dass nach zwei gescheiterten Eilanträgen zur Sache keine weiteren Argumente vorgetragen worden seien. Auch der Grundstücksverkauf der Stadt Zwickau an das Land Sachsen könne durch ein Bürgerbegehren nicht mehr rückgängig gemacht werden.