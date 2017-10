Chemnitzer Viadukt Chancen auf Rettung steigen

Der Eisenbahnviadukt stammt aus dem Jahr 1905 und ist etwa 250 Meter lang. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Viaduktfreunde organisierten Online-Petition, Plakate, Sticker, einen Kunstwettbewerb mit Kindern und eine Ausstellung mit Brücken-Bildern. Bei den Tagen des offenen Denkmals waren die Brückenfreunde am Start und informierten über das markante Bauwerk, das auf 250 Metern den Fluss Chemnitz und mehrere Straßen überquert.



Die Entscheidung über Erhalt oder Abriss des bedeutenden Chemnitzer Industriedenkmals trifft das Eisenbahnbundesamt in Berlin. Doch die Empfehlung der Landesdirektion hat ein starkes Gewicht. Durch den Erhalt der Brücke "könnte das technische Denkmal Chemnitztalviadukt auch künftig als Zeugnis für die Stahlbaukunst in der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert dienen und zugleich den aktuellen Anforderungen des Bahnverkehrs gerecht werden", teilte die Landesdirektion in ihrer Empfehlung mit.