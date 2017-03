Das Landgericht Zwickau hat einen 32-Jährigen zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Gericht sprach den Familienvater des 15-fachen Mordversuchs und versuchter schwerer Brandstiftung schuldig. Er hatte am 22. Mai 2016 gegen zwei Uhr nachts zwei selbstgebaute Molotowcocktails in eine Asylbewerberunterkunft in der Zwickauer Kopernikusstraße geworfen.