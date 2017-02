Das Landgericht Zwickau hat am Dienstag einen 47 Jahre alten Mann wegen des Versuchs der besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte am 1. August 2016 auf einem Parkplatz bei Callenberg an der B180 versucht, eine junge Frau zu überwältigen und in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Mit seinem Wagen wollte er die Studentin zu sich nach Hause bringen, um sie dort zu vergewaltigen.