"Keine Hebamme - keine Kinder", das ist der Titel der Kundgebung auf dem Chemnitzer Neumarkt. So sehr übertrieben sei das gar nicht, sagt Ute Hehn vom Vorstand des Geburtshaus Chemnitz. Früher habe es in dieser außerklinischen Einrichtung vier Hebammen gegeben, die Geburtshilfe angeboten haben, jetzt sei es nur noch eine. Diese müsste oft Frauen abweisen, weil sie ausgebucht sei. Es gebe auch Städte in anderen Regionen, wo Frauen in den Wehen vor überfüllten Kreißsälen abgewiesen werden würden. Eine Rednerin während der Kundgebung in Chemnitz sagte, im Kreißsaal müsse eine Hebamme gleichzeitig vier Geburten betreuen. Dazu kämen Bezahlung auf Mindestlohniveau, Schichtdienste und Dauerrufbereitschaft. Das hat Konsequenzen: "Jede Hebamme, die sich zurückzieht, ist eine Expertin weniger, die wir dringend brauchen."

Der Personalmangel in der Branche macht sich in ganz Sachsen bemerkbar. In den letzten zwei Jahren sind drei Kreißsäle wegen Personalmangel geschlossen worden. Ein weiterer in Hartmannsdorf ist laut Deutschem Hebammenverband in Gefahr. Bundesweit seien über 50 geschlossene bzw. von Schließung bedrohte Kreißsäle zu verzeichnen, allein in den vergangenen zwei Jahren, so der Verband.