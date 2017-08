Ein herrenloser Rollkoffer hat am frühen Nachmittag für einen Polizeieinsatz in Zwickau gesorgt. Das Gepäckstück wurde gegen 14.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hauptmarkt entdeckt. Polizei und Ordnungsamt sperrten daraufhin den Bereich um die Haltestelle weiträumig ab. Auch der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen.