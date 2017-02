Seit Tagen steht die sogenannte Himmelsleiter still. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wird noch Schnee liegen, wenn die seit einigen Tagen defekte Himmelsleiter in Oberwiesenthal wieder funktioniert? Denn bei der Reparatur des Schlepplifts ist ein neues Problem aufgetreten. Zwar wurde das dringend benötigte Ersatzteil, eine Welle, am Mittwoch aus den Niederlanden ins Erzgebirge gebracht. Doch beim Zusammenbau des Lift-Getriebes dann die Überraschung: Die etwa einen halben Meter lange Welle passte nicht exakt. "Die große Ritzelscheibe musste deshalb noch ein wenig nachgeschliffen werden, sodass wir etwas in Verzögerung kommen", erklärt Liftbetreiber René Lötzsch. Dennoch ist er optimistisch, dass der Lift bald wieder Wintersportler nach oben ziehen kann.

Holländer konnten am schnellsten liefern

Laut Betreiber geht es ab Freitag wieder aufwärts. Bildrechte: MDR/Mario Unger Dass die Welle ausgerechnet ein holländischer Spezialist anfertigte liegt daran, dass Lötzsch keinen anderen Betrieb in der Umgebung fand, der so schnell liefern konnte. Besonders frustrierend für Lötzsch ist, dass der Liftschaden ausgerechnet jetzt, bei den seit Tagen optimalen Bedingungen, passierte. "Man steckt halt in der Technik nicht drin. Wir machen regelmäßig unsere Kontrollen. Trotzdem kann so etwas passieren."

Investitionsstau am Fichtelberg

Inzwischen bringen Shuttlebusse die Wintersportler wieder nach oben. Bildrechte: MDR/Mario Unger Der Ausfall zeigt laut Lötzsch aber auch, dass die Technik dringend erneuert werden muss. "Neue Anlagen sind uns aber bisher nicht genehmigt worden", so der Liftchef. Allein durch die Reparatur des Liftes und die Einrichtung eines Shuttlebusses rechnet er mit Kosten von etwa 20.000 Euro. Hinzu kämen noch die Einnahmeverluste am Lift, deren Größenordnung er noch gar nicht abschätzen könne. Trotzdem blickt er optimistisch in die Zukunft: "Ich gehe davon aus, dass die Leute am Freitag wieder die Himmelsleiter benutzen können."