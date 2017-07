Elektro-hydraulische Hochsicherheitspoller aus dem Erzgebirge sind derzeit der Renner in der internationalen Sicherheitsbranche. Das Metallbauunternehmen Zabag aus Grünhainichen fertigt Zugangssysteme und Sicherheitspoller für besonders sensible Bereiche wie Regierungs- und Justizgebäude, Kasernen, Botschaften oder Kernkraftwerke. Aber auch andere Anwendungen sind in der letzten Zeit immer mehr in den Fokus gerückt. Vor allem seit den Anschlägen mit einem Lkw im südfranzösischen Nizza oder auf dem Berliner Weihnachtsmarkt tüfteln die erzgebirgischen Entwickler mit Hochdruck an einem Pollersystem, das auch schwere Lkw aufhalten kann.