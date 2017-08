Die Außenhaut der alten Fabrik bietet genügend Raum für Kreativität. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

In Chemnitz startet am Freitag die zwölfte Auflage der Industriebrachenumgestaltung, kurz ibug. Die Stadt ist ein idealer Platz für die Macher des Kunstfestivals. "Wir sind vor zwei Jahren in Kontakt mit der Stadt getreten und sofort auf offene Ohren gestoßen. Chemnitz ist sehr offen für Kunst und Kultur und wir haben hier ideale Arbeitsmöglichkeiten", sagt Thomas Dietze, der Organisator der ibug.

Solche Männer hatten hier früher das Sagen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Stadt habe die zwei Komponenten, die die ibug brauche: Erstens Interesse für Kunst und zweitens Orte, die für die Künstler interessant sind. Außerdem sei die Lage der diesjährigen Industriebrache ideal für Künstler und Besucher. "Wir sind hier in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes, sodass es für die Gäste ganz leicht ist, hierher zu kommen." Außerdem sei das Objekt, eine alte Spezialmaschinenfabrik, ein wunderschöner und inspirierender Ort für die Künstler.

120 Künstler aus 14 Ländern

Insgesamt sind über 120 Künstler nach Chemnitz gepilgert, um den alten Werkhallen ihren Stempel aufzudrücken. Sprayer, Installationskünstler, Performanceaktivisten und Maler aus 14 Nationen und drei Kontinenten wuseln seit Tagen in den alten Mauern umher. Drum and Bass-Musik und der Geruch von altem Maschinenöl und Spraydosen wabern durch die Hallen. Die Künstler arbeiten an ihren Projekten oder tauschen sich mit Kollegen aus. Für den Streetart-Sprayer Robolito eine herrliche Atmosphäre.

Robolito ist das erste Mal in Europa - und gleich Gastkünstler auf der ibug in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Der Brasilianer ist das erste Mal in Europa und ist begeistert. "Hier sind Leute aus allen möglichen Ländern und ich kann sehen, was die so machen. Das ist eine riesige Werkstatt und die Stimmung ist sehr kameradschaftlich". Aus diesem Grund ist auch die Freizeitgruppe Gestaltung aus Glauchau nach Chemnitz gekommen. Die drei Künstler gehören mit zu den Gründern der ibug und haben in den Jahren schon viele Freundschaften geschlossen.

Gerade bauen sie eine Installation auf: Eine Gruppe von Steinewerfern und Chaoten des Schwarzen Blocks. Wer genauer hinschaut, entdeckt bekannte Gesichter. Angela Merkel mit einer Fahne und vor ihr das gesamte Kabinett, alle in Anlehnung an den G20-Gipfel. "Wir wollten das einfach mal umdrehen und fragen, wer sind eigentlich die Extremisten", sagt einer der Künstler. Die "Freizeitgruppe Gestaltung" fragt: Wer sind hier die Extremisten? Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Chemnitz ist "fantastic"

Aber auch die klassischen Streetartkünstler sind in Chemnitz am Start, wie der Brite Kid Crayon. Er ist das zweite Mal dabei und findet es toll, dass es in Chemnitz noch Orte gibt, an denen man sich kreativ ausbreiten kann und darf. In seiner Heimatstadt Bristol gebe es so etwas schon lange nicht mehr. Er findet Chemnitz "fantastic" und hat noch alle Hände voll zu tun bis zur Eröffnung am Freitag.

Kid Crayon aus Bristol ist schon das zweite Mal bei der ibug. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Kreativer Stress für Organisatoren und Künstler

Doch nicht nur die Künstler sind im Stress. Vor allem die Organisatoren hatten in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. "Wir mussten Wasser und Strom legen, die Brandschutzbestimmungen und die allgemeinen Sicherheitsauflagen erfüllen. Eine Industriebrache ist natürlich etwas anderes als eine Galerie", erklärt Peter Thormeyer vom Organisationsteam. Ohne die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen könnte man ein solches Projekt nicht stemmen. "Aber wenn dann die Leute hierher strömen, ist das besser als alles Geld der Welt."