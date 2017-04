An diesem Wochenende treffen sich wieder hunderte IFA-Fans in Werdau. Denn bereits zum 20. Mal findet hier das IFA-Oldtimertreffen statt. Bisher haben sich nach Veranstalterangaben bereits mehr als 500 Aussteller angemeldet - ein Rekord.

Die Geschichte des Fahrzeugbaus in Werdau geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Zuerst wurden Waggons für die Eisenbahn hergestellt. In den 1920er-Jahren erfolgte dann die Umstellung auf Straßenfahrzeuge.

Hermann Herold, einer der Gründungsväter des IFA-Oldtimertreffens vor einem Lkw "Made in Werdau" Bildrechte: MDR/Roland Kühnke

Seine größte Blüte erlebte der Fahrzeugbau aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg als 1952 das Kraftfahrzeugwerk "Ernst Grube" gegründet wurde. Bis 1968 wurden dort Tausende Lkw der verschiedensten Typen produziert. H6, G5 oder S4000 hießen die Typen, die die Werdauer Werkstore verließen und nicht nur in der DDR eingesetzt wurden. In den 1970er- und 1980er-Jahren verlagerte sich die Lkw-Produktion nach Ludwigsfelde. Dort wurde der W50 und später der L60 hergestellt. In Werdau fertigten die Arbeiter nur noch Anhängerfahrzeuge und Autoersatzteile.