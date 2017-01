Schon bei der Generalprobe am Dienstag lag ein ganz besonderes Theaterflair in der Luft. Langsam öffnet sich der karminrote Samtvorhang. Dahinter erscheinen die schönsten Kostüme, kunterbunte Harlekine, die Sonne, eine Sonnenblume, der Feuerfresser und Pinocchio - alias Anja Müller. "Wenn ich die Maske aufhab und das Kostüm an, dann kommt die Energie und dann kann ich auf der Bühne herumspringen. Das macht mir sehr viel Freude", sagt die zierliche Frau, lächelt sympathisch, setzt ihre Maske auf und schlüpft wieder in die Rolle der kleinen Holzpuppe. Müller ist nicht nur Hobbyschauspielerin, sondern zugleich auch künstlerische Assistentin im Förderkreis Centro Arte Monte Onore.