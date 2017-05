Der Solarhersteller Solarworld AG will Insolvenz anmelden. Der Vorstand sei zu der Überzeugung gelangt, dass "keine positive Fortbestehensprognose mehr bestehe, die Gesellschaft damit überschuldet sei und somit eine Insolvenzantragspflicht bestehe", teilte das Bonner Unternehmen am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Der Vorstand werde vor diesem Hintergrund unverzüglich einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen.

Das Unternehmen kämpft mit stetig sinkenden Preisen für Solarmodule und einer bedrohlichen Klage in den USA. 2016 gab es tiefrote Zahlen. 2016 hatte Solarworld unterm Strich knapp 92 Millionen Euro Verlust ausgewiesen. Im Jahr davor waren es minus vier Millionen Euro.



Im Februar hatte das Unternehmen bereits angekündigt, 400 der insgesamt 3.300 Stellen zu streichen, um aus der Verlustzone zu kommen. Mit dem Stellenabbau und zahlreichen Einzelmaßnahmen sollten die Kosten um ein Fünftel verringert werden. Für die Standorte Freiberg in Sachsen und Arnstadt in Thüringen wurde bereits ein Sozialplan verhandelt. Solarworld kündigte damals an, sich 2017 auf Hochleistungsprodukte zu fokussieren. So sollten Kristallisation und Zellfertigung in Arnstadt, die Wafer- und Modulfertigung dagegen in Freiberg konzentriert werden.