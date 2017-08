Jetzt ist es offiziell. Das Amtsgericht Bonn hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen von Solarworld eröffnet. Insolvenzverwalter bleibt Rechtsanwalt Horst Piepenburg. Er machte am Dienstag klar, dass er weiterhin versuchen werde, eine Übernahme des Solartechnikherstellers durch einen Investor unter Dach und Fach zu bringen. Derzeit laufen bereits Gespräche mit einer Investorengruppe, die den Maschinenpark und die Lagerbestände an den Standorten Freiberg und Arnstadt übernehmen will.