Gleichneben dem Marx-Monument befindet sich die Installation von Florian Huber. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Chemnitzer City bekommt eine "Einladung zur Kommunikation und kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema Ausgrenzung". So steht es jedenfalls in der Pressemitteilung über die Kunstinstallation "Distrikt" des Hamburger Künstlers Florian Huber. Der 32-Jährige hat auf den Grünflächen links und rechts des Karl-Marx-Monumentes etwa 300 Bauzäune zu 50 begehbaren Zellen zusammengefügt. Die Zellen sind in Reih und Glied angeordnet und bedecken die gesamte Wiese. Der Bauzaun steht hier als "Grenzsymbol sowie als konkrete Grenze für Menschen aus verschiedensten Kulturen, Zeiten und Lebenssituationen in unterschiedlichsten Kontexten und Bedeutungen", so der Pressetext.

Nichts muss -alles kann

Hubers Installation steht bis zum 14. September der Chemnitzer Öffentlichkeit zur Verfügung. Huber wünscht sich, dass auf dem Areal verschiedene Aktionen stattfinden:

Florian Huber freut sich auf Reaktionen zu seiner Installation. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Ich sehe das auch als eine soziale Skulptur, die hier entstanden ist. Ich bin mit meinem Part fertig. Jetzt liegt es an den Chemnitzern, ob sie benutzt wird, ob sie bespielt wird – in wie weit sie mit Leben gefüllt wird", sagt der Künstler MDR SACHSEN. Huber kann sich vorstellen, dass Blumenbeete angepflanzt werden, sich Leute einen Sonnenstuhl hinstellen oder die Volxküche Leute bekochen wird. Eine Theater- und Performancegruppe habe sich gemeldet, es gebe schon die unterschiedlichsten Ideen. Eins ist klar, die Fläche und die Installation soll von jedem, der eine Idee hat, genutzt werden können. Angst vor Protesten wie in Dresden hat der Künstler nicht. "Es ist gut, wenn es Reaktionen auf das Projekt gibt. Das ist ja auch Sinn und Zweck dar Aktion." In den sozialen Netzwerken gebe es schon einige negative Kommentare, aber es sei ja normal, dass es nicht nur Zustimmung gebe."

Opener für Ibug

Huber ist vor der großen Eröffnung ziemlich aufgeregt. "So ein großes Medienecho bin ich eigentlich nicht gewöhnt. Aber bei so einem Thema und solch einem Ort ist das normal". Hubers Installation „Distrikt“ ist Teilprojekt und Vorbote des Kunstfestivals „ibug“ (Industriebrachenumgestaltung), dass in diesem Jahr erstmals in Chemnitz stattfindet. Ab Mitte August reisen dazu mehr als 100 Künstler aus aller Welt nach Sachsen und verwandeln das Areal des ehemaligen VEB Spezialmaschinenfabrik an der Lerchenstraße mittels Graffiti und Wandmalerei, Illustrationen und Installationen, Streetart und Multimedia in ein buntes Gesamtkunstwerk.