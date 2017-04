"Zu meiner Schande, ich muss gestehen, ich war sprachlos", sagt Buchhändlerin Iris Müller aus Chemnitz. Von Joanna Bator habe sie bis zum Herbst 2016 noch nie gehört, geschweige denn etwas gelesen. Gefreut habe sie sich trotzdem, "weil mit Bator zum ersten Mal eine Frau ausgezeichnet wird. Und weil es toll ist, wenn eine weniger bekannte Autorin Aufmerksamkeit bekommt". Wie Müller geht es vielen. Selbst Mitglieder der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft bekennen auf Nachfrage, Bator erst neuerdings entdeckt zu haben.



Dabei ist sie längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Für ihren jüngsten Roman "Dunkel, fast Nacht" erhielt Bator 2013 die "Nike", den wichtigsten polnischen Literaturpreis. Im vergangenen Jahr stand die Autorin mit dem Buch auf der Shortlist des "Internationalen Literaturpreises – Haus der Kulturen der Welt". Zuvor veröffentlichte sie die Romane "Sandberg" (2011) und "Wolkenfern" (2013) sowie zahlreiche Essays und Artikel.

Bator berührt gesellschaftliche Debatten

In ihren Texten beschäftige sich Bator mit Fragen, die "in ihrer Substanz die gesellschaftlichen Debatten berühren, denen wir täglich begegnen", schreibt die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig auf der Internetseite der Stadt. "Es geht um die Deutung von Geschichte und Gegenwart, Brüche im Leben einzelner Personen und in ganzen Gesellschaften, um Identität, Zugehörigkeit und Ausgrenzung." Damit trifft es Ludwig auf den Punkt.

Industrienest der Kindheit als Kulisse

Gemeinsamer Nenner von Bators drei Romanen ist ihre Heimatstadt Wałbrzych, eine Industriestadt im Niedergang, südwestlich von Breslau. Ein unheimlicher, düsterer Ort. Tatsächlich hat sie ihn mit 19 Jahren verlassen, mit dem Vorsatz nie wiederzukommen. Während langer Jahre in New York und Japan ist sie dennoch zurückgekehrt, zumindest gedanklich, und hat die ehemalige Bergarbeiterstadt in die Weltliteratur hineingeschrieben.

In "Dunkel, fast Nacht" hat sich in Wałbrzych eine nationalistische Protestbewegung gebildet, gehen die Wutbürger gegen Fremde auf die Straße, wird der Marktplatz zum Ort eines entfesselten Mobs. Pegida lässt grüßen. Für den Roman hat sich Bator mit der Sprache, den Hass-Kommentaren in polnischen Online-Foren beschäftigt. Ihr Buch zeigt nicht nur, wie die polnische Gegenwartsgesellschaft tickt, sondern wie zerstörerisch Hass allgemein sein kann.

Bator im Bücherregal

Für Buchhändlerin Iris Müller waren Joanna Bators Bücher eine Entdeckung. Sie hat alle drei Romane in ihren Bestand aufgenommen und prominent in den Regalen platziert. Bisher habe sie "nur an Insider verkauft, die sich die Bücher signieren lassen wollen, wenn Bator den Heym-Preis am Dienstag persönlich entgegennimmt". Sie sei aber optimistisch, demnächst mehr Bator-Romane zu verkaufen. Die Polin verdiene die Aufmerksamkeit, die ihr der Preis bringe.