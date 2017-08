Rund 20.000 Gäste haben das erste Märchenfilmfestival "fabulix" in Annaberg-Buchholz besucht. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren die Veranstalter mit dem Zuspruch der Gäste überaus zufrieden. So waren sowohl die knapp 80 Filmvorführungen als auch das Rahmenprogramm gut besucht, hieß es aus dem Rathaus. Ob es eine Fortsetzung des Festivals geben wird, sei aber trotz aller Euphorie noch offen. Die Entscheidung solle in Ruhe getroffen werden.

Vom 23. August an zog es fünf Tage lang unzählige Filmgrößen und Märchenfilmliebhaber aus ganze Deutschland und Tschechien in die Bergstadt. Insgesamt 78 Märchenfilme wurden gezeigt. Es gab Lesungen, Workshops und Theateraufführungen. Das Räuberdorf unterhalb der St. Annenkirche lud zum Kämpfen, im Heu toben, Goldschürfen und Schmieden ein. Und zum Träumen schön waren die Altstadtterrassen mit König Drosselbart´s Rückzugsort - mitten in der Altstadt und trotzdem im Grünen, am plätschernden Wasser. Der große Höhepunkt zum Abschluss am Sonntag: der Umzug der Märchenfiguren - vom Froschkönig bis zur Räubertochter. Alle zogen durch die Annaberger Altstadt - von der St. Annenkirche zum Annaberger Marktplatz. Zudem wurde der Lieblingsmärchenfilm prämiert - gewählt durch das Publikum. Das Siegerkrönchen ging an die Neuverfilmung des Märchens "Die 7 Raben".