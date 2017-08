Das Land Sachsen startet im Vogtland ein Modell-Projekt gegen den Fachärzte-Mangel. Dafür stellt der Freistaat 1,4 Millionen Euro bereit. Am Freitag wurde das Telemedizin-Modellvorhaben "Telematikunterstützung für die Impulsregion Vogtland 2020" vorgestellt. Kernstück des Projektes ist der Aufbau ambulanter Service-Zentren in Gebieten, in denen die hausärztliche Versorgung nicht oder nicht ausreichend abgesichert ist. Wo Ärzte fehlen, sollen die Service-Zentren als Anlauf-, Beratungs- und Behandlungsstelle für die Patienten dienen.