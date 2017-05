Die ägyptischen Antikenbehörden werfen mir immer noch vor, dass ich auf dem Block 2 der Entlastungskammer die gut sichtbare Cheops-Kartusche beschädigt und Teile davon gestohlen haben soll. Diese Anschuldigungen konnten wir zwar - auch bei Interpol in Lyon - weitgehend zurückdrängen. Aber die Ägypter, vor allem die Behörden von Interpol Kairo, beharren darauf, dass diese Beschädigungen durch uns begangen wurden. Das hat letztendlich zu meiner 48-tägigen Festsetzung geführt. Waas mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Aber wir konnten unsererseits beweisen, dass diese Anschuldigungen nicht stimmen. Und so konnte ich letzten Endes ausreisen und bin natürlich froh und dankbar, gesund zu Hause zu sein.

Sie wurden jedoch in den vergangenen Jahren per Haftbefehl von Interpol gesucht.

Ich bin nicht ins Blaue hinein gefahren. Man hatte mir gesagt, dass mein Eintrag auf der Interpol-Webseite gelöscht worden sei. Aber die ägyptischen Behörden haben noch einen eigenen Eintrag. Das hat letzten Endes zu diesen Verstimmungen geführt. Ich kann da nur dankbar sein, dass die omanischen Behörden mit viel Respekt und Seriosität die Dinge behandelt haben auch wenn es am Ende etwas länger gedauert hat. Die Anschuldigungen gegen mich sind haltlos. Die Fakten sind die Fakten, das kann jeder prüfen. Und so hat das auch der Oman geprüft und mich letzten Endes gehen lassen.

In Ägypten erwartet Sie im Juni ein weiteres Strafverfahren, bei dem die Vorfälle erneut zur Sprache kommen werden. Was erwarten Sie sich davon?

Wir werden erstmals von zwei Anwälten vertreten. Wir werden sehen, was passiert. Wir kennen die Fakten, die auch von Interpol in Lyon geprüft wurden. Die omanischen Behörden haben das ja auch mittlerweile getan. Hier kann man nur einfach abwarten und hoffen, die Ägypter bewerten die Vorgänge mit der Seriosität, wie dies auch andere gemacht haben, die zu dem Schluss kamen, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.

Das Schilfboot "Abora" Bildrechte: Jens Zimmermann/Abora Projects

Ja. Omanische Seefahrt und Kulturtradition sind noch älter als die meisten glauben. Was Sultan Quabus vor fast 50 Jahren begonnen hat, das Land in die Zukunft zu führen, Bildung und Infrastruktur zu fördern, das muss in den nächsten Jahren auf ein neues Level gehoben werden. Und da könnte "Abora Majan" - so heißt das neue Projekt - den Omanis helfen, sich selbst besser zu erkennen und zu sehen, wie sie ihr Land noch schneller und effizienter in die Zukunft führen können. Ich bin gern bereit, mit den omanischen Behörden zusammenzuarbeiten, um auch diesen Prozess, diese "Renaissance 2.0", wie ich sie bezeichnet habe, mit dem Oman und für den Oman besser zu gestalten.