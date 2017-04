Basketball in Chemnitz Jonas Richter und die 99ers stehen im Halbfinale

Die Chemnitz 99ers haben am Montagabend absolute Moral bewiesen. Im letzten und entscheidenden Spiel des Viertelfinales in den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga lagen die "Niners" fast das komplette Spiel über hinten. Erst in der Schlussphase erkämpfte sie sich die Führung und bezwangen die Römerstrom Gladiators Trier. Über 2.200 Zuschauer feierten einen 75 zu 69 Sieg.

Chemnitzer Nachwuchs-Basketballer startet durch

Jonas Richter beim Freiwurf. Bildrechte: MDR/Fabian Held Und mitten drin stand Jonas Richter. Der 19-Jähriger ist die Nachwuchs-Hoffnung der Chemnitzer Basketballer. "Wir haben bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben", freute sich Richter. "Die Fans, die kennen mich schon seit drei Jahren, als ich noch eine Minute spielen durfte, wenn überhaupt. Es ist sehr schön, die bekannten Gesichter hier zu sehen. Ich finde es einfach nur phänomenal hier zu spielen."

Co-Trainer Eiko Potthast lobt seinen Spieler: "Seine Flexibilität und seine Intensität sind das, was wir heute gebraucht haben. Und das nach fünf Tagen im Bett abzuliefern ist unglaublich". Richter hatte die Viertelfinal-Partien Nummer drei und vier mit einem Magen-Darm-Virus verpasst, wurde erst zum entscheidenden Spiel wieder fit.

Krankheit bremst

Bildrechte: MDR/Fabian Held Überhaupt haben Verletzungen und Krankheiten ihn bislang etwas ausgebremst. Jetzt will er richtig angreifen. Denn im Halbfinale treffen die Chemnitzer auf den Lokalrivalen Oettinger Rockets aus Gotha. Die Halbfinal-Serie besteht wieder aus fünf Partien, wer zuerst drei gewinnt, zieht ins Finale ein. Und qualifiziert sich schon für die Bundesliga.

Das Jonas Richter dort einmal spielen wird, scheint äußerst wahrscheinlich. Talent ist genug da. Allerdings muss der 19-Jähriger Chemnitzer noch an seinem Wurf arbeiten. Das bedeutet: In die Halle gehen und immer wieder üben. Dabei ist Basketball derzeit nicht die einzige Herausforderung des über zwei Meter großen Athleten. In der kommenden Woche beginnen seine Abitur-Prüfungen am Chemnitzer Sportgymnasium. Der 19-Jährige Jonas Richter ist die Nachwuchs-Hoffnung der Chemnitz 99ers. Bildrechte: MDR/Fabian Held

Eine Saison noch Chemnitz – und dann?

"Er steht noch so am Anfang seiner Entwicklung. Er macht einen wahnsinnig guten Job", lobt auch Mannschaftskapitän Michael Fleischmann. Der Routinier hebt außerdem den Charakter des Nachwuchsspielers hervor: "Er ist auf dem Boden geblieben und wissbegierig. Das macht ihn auch aus".

Eine Saison wird Richter auf jeden Fall noch in Chemnitz spielen. Was danach kommt? "Ich werde wieder versuchen über den Sommer an mir zu arbeiten, damit ich dem Team noch mehr geben kann. Und danach: Einfach mal schauen. Das habe ich noch nicht so auf dem Schirm", meinte Richter. Jetzt freut er sich aber erstmal auf das Halbfinale gegen Gotha.

Freut sich über den Einzug ins Halbfinale: Niners Maskottchen "Karli". Bildrechte: MDR/Fabian Held