Theo Pflug ist sichtlich erleichtert. Er hat sein Studium an der Hochschule Mittweida gerade abgeschlossen und darf sich jetzt „Master of Science“ nennen. Studiert hat der 24-Jährige am Laserinstitut der Hochschule Mittweida. Sein Spezialgebiet ist die Ellipsometrie, ein optisches Verfahren zur Überprüfung von Oberflächen. Gebraucht wird es in vielen Industriezweigen, vor allem in der Verpackungsindustrie. Nach Mittweida kam er nach seinem Bachelor, auch wegen des guten Rufs der Hochschule.