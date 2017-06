In Oberwiesenthal ist am Sonnabendvormittag der Startschuss zur 20. Auflage der Fichkona gefallen. Die Fahrt vom Fichtelberg nach Kap Arkona auf Rügen gilt als der längste Radmarathon Deutschlands.

Punkt 10 Uhr läutete die Friedensglocke auf dem Fichtelberg – das Startsignal für den "Radausflug" an die Ostsee. 192 Frauen und Männer gaben daraufhin ihren Rädern die Sporen. Durchhalten, auch wenn die Beine brennen, lautet die Devise! Denn jeder hat das selbstgesteckte Ziel, die 611 Kilometer lange Fahrt an nur einem Tag zu meistern. Mancher liebäugelt wohl auch damit, den Rekord zu brechen: Vor drei Jahren hatte es ein Radteam geschafft, in sagenhaften 18 Stunden und 38 Minuten nach Rügen zu rasen.